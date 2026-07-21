ВСУ выпустили в сторону России ракеты большой дальности «Фламинго» и сотни БПЛА

Минобороны: Системы ПВО сбили семь ракет «Фламинго» и 655 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России крылатые ракеты большой дальности, беспилотники и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь ракет «Фламинго», восемь снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также 11 управляемых авиабомб и 655 беспилотников самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь с 20 на 21 июля системы ПВО сбили над регионами России 209 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали одиннадцать регионов, среди которых Ростовская, Рязанская и Калужская области, а также Московский регион и Крым.