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00:46, 22 июля 2026 (обновлено: 00:47, 22 июля 2026)Бывший СССР

Российские «Герани» вывели из строя украинскую газоперерабатывающую установку

ВС России вывели из строя украинскую газоперерабатывающую установку в Ефремовке
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили «Геранями» по украинской газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области, тем самым выведя ее из строя. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет РИА Новости.

Российские военнослужащие использовали реактивные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-4 Сикер».

До этого армия России с помощью «Гераней» нового вида обесточила ряд объектов в Сумской области, использовавшихся ВСУ.

Кроме того, в Днепропетровской области «Геранями» была поражена грузовая техника, которая находилась на стоянке и использовалась в интересах украинский армии.

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