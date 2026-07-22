ВС России вывели из строя украинскую газоперерабатывающую установку в Ефремовке

Вооруженные силы (ВС) России ударили «Геранями» по украинской газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области, тем самым выведя ее из строя. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет РИА Новости.

Российские военнослужащие использовали реактивные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-4 Сикер».

До этого армия России с помощью «Гераней» нового вида обесточила ряд объектов в Сумской области, использовавшихся ВСУ.

Кроме того, в Днепропетровской области «Геранями» была поражена грузовая техника, которая находилась на стоянке и использовалась в интересах украинский армии.