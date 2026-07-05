Минобороны: ВС России обесточили ударом БПЛА «Герань-4» ряд объектов ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России обесточили с помощью нового вида беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» ряд объектов в Сумской области, использовавшихся Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«Был обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», — заявили в ведомстве.

Как сообщается, БПЛА ВС России ударил по подстанции высокого напряжения 110 киловольт в населенном пункте Дьяковка Сумской области. Удар был нанесен новыми реактивными беспилотниками «Герань-4 сикер».

Ранее представитель Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пожаловался на использование ВС России «Гераней-4». В Киеве пришли к выводу, что увеличение скорости дронов также делает бесполезными мобильные огневые группы.