В Донецке пьяный водитель попытался сбежать от полиции и устроил ДТП

В Донецке пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

В Донецке пьяный водитель попытался сбежать от полиции и устроил ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

По предварительным данным, водитель автомобиля Jetour не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции и продолжил движение, увеличивая скорость. В итоге полиция начала его преследование.

На пересечении проспекта Мира и улицы Артема водитель Jetour проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Газелью», которая от удара опрокинулась.

В результате спровоцировавший ДТП автомобилист, а также водитель и пассажир «Газели» получили травмы, их экстренно доставили в больницу. Уточняется, что водитель Jetour находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Самарской области квадроцикл съехал с дороги и на высокой скорости влетел в дерево. Жертвами ДТП стали два человека.