Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 25 июля 2026 (обновлено: 15:45, 25 июля 2026)Россия

В Донецке пьяный водитель попытался сбежать от полиции и устроил ДТП

В Донецке пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал МВД по ДНР

В Донецке пьяный водитель попытался сбежать от полиции и устроил ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

По предварительным данным, водитель автомобиля Jetour не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции и продолжил движение, увеличивая скорость. В итоге полиция начала его преследование.

На пересечении проспекта Мира и улицы Артема водитель Jetour проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Газелью», которая от удара опрокинулась.

В результате спровоцировавший ДТП автомобилист, а также водитель и пассажир «Газели» получили травмы, их экстренно доставили в больницу. Уточняется, что водитель Jetour находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Самарской области квадроцикл съехал с дороги и на высокой скорости влетел в дерево. Жертвами ДТП стали два человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Токаев предложил заморозить украинский конфликт
    Ракетную опасность объявили в Московской области
    Зеленский обратился к Западу с требованием после российских ударов
    В горах российского региона «призрак» попал на видео
    В Донецке пьяный водитель попытался сбежать от полиции и устроил ДТП
    В России прокомментировали реакцию Зеленского на удар по военной выставке под Киевом
    Кадровые перестановки на Украине назвали дракой бульдогов под ковром
    Дело о саботаже после массового отключения электричества начали расследовать в Грузии
    Цену развода в Москве подсчитали
    Квадроцикл на высокой скорости влетел в дерево в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok