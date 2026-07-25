В России прокомментировали реакцию Зеленского на удар по военной выставке под Киевом

Сенатор Карасин о реакции Зеленского на удар по выставке: Не ему говорить об ошибках

Не президенту Украины Владимиру Зеленскому говорить о дорогостоящих ошибках, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал реакцию украинского лидера на удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по военной выставке под Киевом.

«Он сам как явление в политике является дорогостоящей ошибкой современного мира. То, что он превратил Украину в заказного убийцу и заказного преступника, это его заслуга. Все эти его рассуждения об ошибках и достоинствах просто смешны», — отреагировал Карасин.

Сенатор отметил, что именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по гражданским объектам, по социальным целям и по мирным жителям.

«Зеленский полностью потерял возможность правильно реагировать на происходящее. Этот человек стал обузой для международного сообщества. Только он не понимает этого сам. Украина превращена в лагерь терроризма. Поэтому еще раз хочу сказать, что не ему рассуждать о достоинствах, поражениях и победах», — заключил политик.

Ранее стало известно, что Зеленский пришел в ярость после удара Вооруженных сил (ВС) России по военной выставке под Киевом, демонстрировавшей беспилотники украинского и иностранного производства. Издание The Washington Post (WP) сообщило, что украинский лидер назвал «это мероприятие дорогостоящей ошибкой».

