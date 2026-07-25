Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 25 июля 2026 (обновлено: 15:35, 25 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали реакцию Зеленского на удар по военной выставке под Киевом

Сенатор Карасин о реакции Зеленского на удар по выставке: Не ему говорить об ошибках
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Не президенту Украины Владимиру Зеленскому говорить о дорогостоящих ошибках, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал реакцию украинского лидера на удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по военной выставке под Киевом.

«Он сам как явление в политике является дорогостоящей ошибкой современного мира. То, что он превратил Украину в заказного убийцу и заказного преступника, это его заслуга. Все эти его рассуждения об ошибках и достоинствах просто смешны», — отреагировал Карасин.

Сенатор отметил, что именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по гражданским объектам, по социальным целям и по мирным жителям.

«Зеленский полностью потерял возможность правильно реагировать на происходящее. Этот человек стал обузой для международного сообщества. Только он не понимает этого сам. Украина превращена в лагерь терроризма. Поэтому еще раз хочу сказать, что не ему рассуждать о достоинствах, поражениях и победах», — заключил политик.

Ранее стало известно, что Зеленский пришел в ярость после удара Вооруженных сил (ВС) России по военной выставке под Киевом, демонстрировавшей беспилотники украинского и иностранного производства. Издание The Washington Post (WP) сообщило, что украинский лидер назвал «это мероприятие дорогостоящей ошибкой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Токаев предложил заморозить украинский конфликт
    Ракетную опасность объявили в Московской области
    Зеленский обратился к Западу с требованием после российских ударов
    В горах российского региона «призрак» попал на видео
    В Донецке пьяный водитель попытался сбежать от полиции и устроил ДТП
    В России прокомментировали реакцию Зеленского на удар по военной выставке под Киевом
    Кадровые перестановки на Украине назвали дракой бульдогов под ковром
    Дело о саботаже после массового отключения электричества начали расследовать в Грузии
    Цену развода в Москве подсчитали
    Квадроцикл на высокой скорости влетел в дерево в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok