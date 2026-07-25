В правительстве заявили о стабилизации ситуации на рынке топлива

Новак: Ситуация на рынке топлива стабилизируется

Ситуация с обеспечением топливом на автозаправочных станциях в России улучшилась благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, сообщают «Известия».

«Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, и значительно лучше ситуация на заправках», — сказал он. Новак добавил, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. Однако в некоторых регионах сохраняется сложная ситуация, особенно в Сибири. При этом трудности, связанные с топливом, являются временными, заверил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с топливом в России требует особого внимания и продолжения дополнительных мер.