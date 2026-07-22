Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:23, 22 июля 2026 (обновлено: 21:30, 22 июля 2026)Экономика

В Кремле заявили о требующей особого внимания ситуации с топливом

Песков: Ситуация с топливом в России требует особого внимания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с топливом в России требует особого внимания и продолжения дополнительных мер. Его слова приводит РИА Новости.

На совещании по экономическим вопросам в Кремле говорилось, что меры по стабилизации рынка сработали, во многих регионах ситуация улучшилась.

«Все равно по-прежнему, конечно же, ситуация требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер», — прокомментировал Песков.

Ранее депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о введении импортного демпфера на дизельное топливо, что позволяет при необходимости начать его закупки за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России предложили ответ на атаки ВСУ на склады Wildberries
    Названы чаще всего забываемые в такси вещи
    Wildberries разрабатывает симулятор продаж
    Глава «Газпром-Медиа-Холдинга» назвал главную проблему выпускников
    В Кремле заявили о требующей особого внимания ситуации с топливом
    Раскрыта причина смерти российского телеведущего Сырникова
    В Wildberries заявили о развернутой против компании информационной войне
    Основатель Wildberries назвала приоритетом безопасность людей
    Татьяна Ким рассказала о выплатах работающим на Wildberries продавцам
    Жителям российского города запретили мыться
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok