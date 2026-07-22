В Кремле заявили о требующей особого внимания ситуации с топливом

Песков: Ситуация с топливом в России требует особого внимания

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с топливом в России требует особого внимания и продолжения дополнительных мер. Его слова приводит РИА Новости.

На совещании по экономическим вопросам в Кремле говорилось, что меры по стабилизации рынка сработали, во многих регионах ситуация улучшилась.

«Все равно по-прежнему, конечно же, ситуация требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер», — прокомментировал Песков.

Ранее депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о введении импортного демпфера на дизельное топливо, что позволяет при необходимости начать его закупки за рубежом.

