Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 23 июля 2026 (обновлено: 21:23, 23 июля 2026)Мир

В Лондоне нашли мертвым саудовского принца

The Telegraph: Саудовский принц найден мертвым в элитной гостинице в Лондоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcin Nowak / Unsplash

Один из саудовских принцев, приходившийся дальним родственником королю Саудовской Аравии, был обнаружен мертвым в элитной гостинице в Лондоне. Об инциденте пишет британская газета The Telegraph, утверждая, что причиной смерти стали наркотики и алкоголь.

Тело 29-летнего принца в ноябре прошлого года нашел уборщик в ванной комнате дорогого номера в гостинице в районе Кенсингтон. В крови покойного выявили значительную дозу алкоголя и наркотиков.

Выяснилось, что за несколько месяцев до смерти принц проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимости в элитной лондонской клинике. Вскрытие показало, что у покойного не было хронических заболеваний, а смерть наступила в результате остановки сердца из-за взаимодействия наркотиков и спиртного.

Ранее священник решил провести отпуск в Европе и оказался в суде из-за наркотиков. 45-летний Карлос Лорьенте отправился на отдых на побережье Коста-дель-Соль, Испания, где арендовал квартиру. Мужчина планировал провести на пляже несколько дней. Однако в ходе рядовой проверки полицейские обнаружили у него 10 пакетиков с розовым кокаином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В ООН отреагировали на высказывание нового главкома ВСУ о россиянах
    Раскрыты подробности о ряде уголовных дел в России против нового главкома ВСУ
    Экс-офицер СБУ рассказал о запугивании Зеленским украинского олигарха
    Кот лишил интернета многоэтажку в российском городе
    На Западе сделали прогноз о судьбе Одессы после российских ударов
    Зеленского сравнили с «английской королевой»
    Поезд столкнулся с автомобилем в российском регионе
    В Лондоне нашли мертвым саудовского принца
    На Западе заявили о точке невозврата в отношениях с Россией
    Звезда «Эйфории» сломал обе стопы на съемках
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok