В Лондоне нашли мертвым саудовского принца

The Telegraph: Саудовский принц найден мертвым в элитной гостинице в Лондоне

Один из саудовских принцев, приходившийся дальним родственником королю Саудовской Аравии, был обнаружен мертвым в элитной гостинице в Лондоне. Об инциденте пишет британская газета The Telegraph, утверждая, что причиной смерти стали наркотики и алкоголь.

Тело 29-летнего принца в ноябре прошлого года нашел уборщик в ванной комнате дорогого номера в гостинице в районе Кенсингтон. В крови покойного выявили значительную дозу алкоголя и наркотиков.

Выяснилось, что за несколько месяцев до смерти принц проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимости в элитной лондонской клинике. Вскрытие показало, что у покойного не было хронических заболеваний, а смерть наступила в результате остановки сердца из-за взаимодействия наркотиков и спиртного.

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