Отдыхавшего в Европе священника арестовали с наркотиками

45-летнего священника заподозрили в распространении наркотиков в Испании

Священник решил провести отпуск в Европе и оказался в суде из-за наркотиков. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

По данным источника, 45-летний Карлос Лорьенте отправился на отдых на побережье Коста-дель-Соль, Испания, где арендовал квартиру. Мужчина планировал провести на пляже несколько дней. Однако 22 сентября в ходе рядовой проверки полицейские обнаружили у него 10 пакетиков с розовым кокаином.

Отдыхающего арестовали. Сотрудники национальной гвардии также провели обыск в его съемном жилье, где обнаружили сумку с весами и лекарствами. Лорьенте заподозрили в распространении наркотических веществ и доставили в суд Торремолиноса для дачи показаний.

Уточняется, что мужчина занимал должность епископального викария в городе Толедо. За несколько дней до ареста его внезапно уволили и заменили другим священнослужителем. «Архиепископия просит прощения у народа Божьего за любой моральный ущерб, который может быть причинен предполагаемыми преступлениями священника», — прокомментировала инцидент местная епархия.

