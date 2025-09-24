Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:10, 24 сентября 2025Путешествия

Отдыхавшего в Европе священника арестовали с наркотиками

45-летнего священника заподозрили в распространении наркотиков в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Miguel Zagran / Shutterstock / Fotodom

Священник решил провести отпуск в Европе и оказался в суде из-за наркотиков. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

По данным источника, 45-летний Карлос Лорьенте отправился на отдых на побережье Коста-дель-Соль, Испания, где арендовал квартиру. Мужчина планировал провести на пляже несколько дней. Однако 22 сентября в ходе рядовой проверки полицейские обнаружили у него 10 пакетиков с розовым кокаином.

Материалы по теме:
Психоз, суицид или просветление. Почему россияне полюбили ретриты и чем они опасны?
Психоз, суицид или просветление.Почему россияне полюбили ретриты и чем они опасны?
9 марта 2023
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025

Отдыхающего арестовали. Сотрудники национальной гвардии также провели обыск в его съемном жилье, где обнаружили сумку с весами и лекарствами. Лорьенте заподозрили в распространении наркотических веществ и доставили в суд Торремолиноса для дачи показаний.

Уточняется, что мужчина занимал должность епископального викария в городе Толедо. За несколько дней до ареста его внезапно уволили и заменили другим священнослужителем. «Архиепископия просит прощения у народа Божьего за любой моральный ущерб, который может быть причинен предполагаемыми преступлениями священника», — прокомментировала инцидент местная епархия.

Ранее бортпроводник употребил наркотики и избежал тюрьмы. Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Сан-Франциско в Лондон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

    Названы самые популярные в Москве в 2025 году имена детей

    В Европе напомнили об отсутствии альтернатив российской нефти

    Агрессивная белка отправила в больницу двух человек

    Рубио на встрече с Лавровым обратился с призывом к России

    В Белом доме объяснили смысл заявлений Трампа о старых границах Украины

    Следователи возбудили дело по факту расправы над антикваром из-за старинной вещи

    Россияне оказались во власти заблуждений о контрацепции

    Женщина нашла своего супруга бездыханным в воде и едва не погибла от паники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости