Россиянка описала способ обмана туристов словами «меню одно, итог другой»

Российская тревел-блогерша описала способ развода туристов словами «меню одно, итог другой». Об этом и других методах мошенников она рассказала в личном блоге «Хитрый турист» на платформе «Дзен».

По ее словам, туристы могут наслаждаться ужином, а потом видят счет, который не совпадает с ожиданиями. «Иногда это разница в валюте. Иногда "особые" цены для туристов. И да, это может случиться даже в популярных местах», — пояснила автор блога.

Она добавила, что еще один популярный способ мошенничества — это фишинговые сайты. «Это, пожалуй, самая незаметная история. Вы заходите на сайт, который выглядит как известный сервис. Все аккуратно, красиво, даже письма приходят с подтверждением. Но по приезде выясняется, что брони нет. Люди теряют не только деньги, но и время», — отметила тревел-блогерша. Она рекомендовала всегда проверять адрес сайтов и не переходить по случайным ссылкам.

Также, по словам соотечественницы, участились случаи, когда туристы платят в несколько раз больше из-за простой невнимательности. На терминале кассир может вбить сумму, в несколько раз превышающую реальную. «Я всегда говорю: смотрите на терминал, а не только на чек», — заключила она.

Ранее путешествующий по миру тревел-блогер Тим описал схемы обмана в Таиланде фразой «на русских туристах работают лучше». Один из видов мошенничества в этой стране Азии — девушка, которая «просто хочет практиковать английский», зовет туриста в ресторан, где в меню нет цен, после чего он получает счет на крупную сумму.