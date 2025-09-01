Покалеченную в Дубае украинскую модель уличили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, которых она обвинила в насилии

Участники вечеринки в Дубае подали в суд на покалеченную модель Ковальчук

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук, которую нашли покалеченной на обочине дороги в Дубае, рассказала свою версию произошедшего журналистке Ксении Собчак еще в июне. Однако компания молодых людей, которых манекенщица обвинила в своем избиении, опровергла ее заявления. Сначала они пытались договориться с семьей Ковальчук мирным путем, но, так и не получив ответа, обратились в суд. В чем участники вечеринки обвиняют покалеченную девушку?

Покалеченную в Дубае модель Ковальчук обвинили в клевете

Участники вечеринки Милена Долганова, Александра Мерцалова, Артем Папазов, Александр Лаптинский и Максим Крашенинников направили в суд иск по факту публичной клеветы в свой адрес. По их словам, Ковальчук в интервью Собчак рассказала искаженную версию произошедшего.

Участники вечеринки подали иск сразу в трех странах — ОАЭ (по месту событий), Норвегии (где Мария Ковальчук и ее мать Анна давали интервью) и на Украине (где мать и дочь выступили на телевидении)

Милена Долганова рассказала журналистам, что пыталась связаться с Ковальчук напрямую, но не получила ответа. После этого она обратилась к ее матери Анне в попытке решить все мирным путем до обращения в суд.

«Я вышла с предложением о том, чтобы не подавать судебный иск. Дала понять, что закон на нашей стороне, это они нарушают его своими высказываниями и понесут за это ответственность, — уточнила Долганова. — Мы предложили им в течение недели сделать публичное опровержение, то есть признать, что они допустили ошибку в своих словах. Но к мирному разговору они, видимо, не готовы. Восприняли наше предложение как угрозу. Мать Марии начала угрожать мне в ответ. Значит, будем действовать через суд».

Кроме того, девушка предоставила документы, в которых правительство Дубая признало невиновными всех участников вечеринки. «Прекрати угрожать и писать моей дочери, она проходит лечение. Норвегия уже занимается вами», — так в переписке с Долгановой отреагировала на попытку урегулировать конфликт мать пострадавшей.

Фото: @marielouna__

В то же время Артем Папазов, которого манекенщица также обвиняла в насилии, записал видеообращение, раскрыв детали произошедшего. Мужчина подчеркнул, что в распоряжении полиции имеются записи с камер, на которых запечатлен прыжок Марии Ковальчук с большой высоты. По его словам, правоохранители якобы оплатили лечение модели, чтобы не портить имидж страны.

«Все обсуждения данного дела просто хайп и сплетни. Мария Ковальчук и ее адвокаты выбрали очень простую стратегию под названием "Все вокруг виноваты". Я так понял, что им легче поверить во вранье дочки и матери, чем полиции и прокуратуре Дубая. С этим я поделать ничего не могу. Но Мария получила популярность, что для ее заработка очень важно», — высказался Папазов.

По прогнозам юристов, судебное разбирательство растянется минимум на полгода. Помимо признания клеветы, суд может обязать семью Ковальчук выплатить от 100 до 250 тысяч норвежских крон (от 244 до 959 тысяч рублей) моральной компенсации за каждого пострадавшего.

Долганова считает, что у семьи Ковальчук нет шансов выиграть суд, поскольку правда не на их стороне. «Мы хотим добиться правды. Наша невиновность юридически доказана — все документы в деле. Выиграть суд вообще не будет проблемой», — подытожила она.

Мария Ковальчук рассказала Ксении Собчак свою версию

Мария Ковальчук в марте пропала в Дубае после вечеринки. Позже ее нашли на обочине дороги с переломами ног и позвоночника и доставили в больницу. Украинка перенесла несколько операций и долго находилась в коме.

По версии пострадавшей, в день, когда все произошло, она должна была улететь в Таиланд, но проспала. Выселяясь из отеля, она встретила знакомого, Артема, который был в компании друга Александра, а также двух девушек, Милены и Александры. В итоге Папазов якобы пригласил девушку остаться в его номере.

Фото: @marielouna__

Ковальчук утверждает, что вскоре компания по отношению к ней начала вести себя крайне агрессивно, особенно когда она захотела уйти. Так, Папазов и Лаптинский говорили, что модель «принадлежит им», и негативно реагировали на отказы в близости. А девушки, которые также находились на вечеринке, никак не реагировали на поведение мужчин.

При этом Мерцалова, как говорит Ковальчук, сама била ее по лицу. Манекенщица допустила, что молодые люди были под влиянием запрещенных веществ.

В итоге модель попыталась сбежать и скрыться на ближайшей стройке, но ее быстро обнаружили. Папазов и Лаптинский избили девушку, а потом выбросили с высоты на дорогу. «Камеры стерты, доказательств нет», — рассказала Ковальчук. Самого избиения она не помнит.

В момент у меня просто память оборвало. Скорее всего, был удар по голове. Следующая сцена — помню, что я просила о помощи мимо проезжающую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полицией. Я была в отельном халате

Мария Ковальчук

Мария Ковальчук проходит реабилитацию в Норвегии

Сейчас Ковальчук проходит реабилитацию в Норвегии — ее лечение оплатили дубайские власти. Мать модели Анна поделилась, что это входило в сделку с чиновниками, детским омбудсменом и полицией. «Не знаю, какая там была сумма, миллионы колоссальные», — призналась она. Ее дочь должна была за это «не говорить плохое».

Мария Ковальчук с мамой Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Пострадавшая подверглась хирургическим вмешательствам девять раз. Сейчас девушка чувствует себя лучше, пытается снова ходить, но пока передвигается в основном на коляске.

«Когда-то я смотрела на себя в зеркало и искренне думала: ну все, моя жизнь остановилась. Но оказалось, это было только начало, я научилась собирать себя заново по кусочкам — как изнутри, так и снаружи. Я хочу донести то, что можно оставаться красивой и счастливой даже после самых тяжелых ситуаций», — так свое длительное восстановление описывает Ковальчук в соцсетях.

