13:38, 29 августа 2025Ценности

Покалеченная в Дубае украинская модель показала шрам на пол-лица

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Star Hit

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли покалеченной в Дубае, показала фотографии из больницы. Снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя пострадавшая поделилась архивными кадрами из больницы, где она восстанавливалась после произошедшего. На размещенном кадре видно, что у манекенщицы был шрам на пол-лица.

«Когда-то я смотрела на себя в зеркале и искренне думала, ну все, моя жизнь остановилась. Но оказалось, это было только начало, я научилась собирать себя заново по кусочкам, как изнутри, так и снаружи. Я хочу донести то, что можно оставаться красивой и счастливой даже после самых тяжелых ситуаций», — подписала она публикацию.

В марте Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки в компании двух мужчин. Позже ее нашли на обочине дороги с переломами ног и позвоночника и доставили в больницу.

