Путешествия
05:30, 2 июня 2026Путешествия

Тревел-блогер описал жизнь пенсионеров в Мексике фразой «получше, чем в России»

Зарина Дзагоева
Фото: Unsplash

Тревел-блогер Александр побывал в Мексике и описал жизнь пенсионеров там фразой «получше, чем в России». Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор материала объяснил, что именно по пожилым людям хорошо видно отношение государства к человеку. Он подчеркнул, что в Мексике пенсионеры не купаются в роскоши, а живут на небольшие пенсии. «Но при этом у стариков здесь часто остается сама жизнь. Они не выглядят так, будто просто "доживают"», — добавил россиянин.

К примеру, мексиканцы преклонного возраста живут полной жизнью и являются частью общества. «В России очень часто пожилой человек как будто постепенно исчезает из общественной жизни. Особенно в небольших городах», — отметил он. Кроме того, мексиканские пенсионеры намного более общительные, веселые и вовлеченные в жизнь.

Ранее Александр рассказал, как покинул США со словами «рад, что не попал в тюрьму». Он путешествовал по разным американским штатам и столкнулся с бюрократическими проблемами.

