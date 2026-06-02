Тревел-блогер описал жизнь пенсионеров в Мексике фразой «получше, чем в России»

Тревел-блогер Александр побывал в Мексике и описал жизнь пенсионеров там фразой «получше, чем в России». Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор материала объяснил, что именно по пожилым людям хорошо видно отношение государства к человеку. Он подчеркнул, что в Мексике пенсионеры не купаются в роскоши, а живут на небольшие пенсии. «Но при этом у стариков здесь часто остается сама жизнь. Они не выглядят так, будто просто "доживают"», — добавил россиянин.

К примеру, мексиканцы преклонного возраста живут полной жизнью и являются частью общества. «В России очень часто пожилой человек как будто постепенно исчезает из общественной жизни. Особенно в небольших городах», — отметил он. Кроме того, мексиканские пенсионеры намного более общительные, веселые и вовлеченные в жизнь.

