03:31, 17 марта 2026

Российский тревел-блогер покинул США со словами «рад, что не попал в тюрьму»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: #делайчёхочешь / YouTube

Российский тревел-блогер Александр покинул США со своей возлюбленной со словами «рад, что не попали в тюрьму». Этим он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Туристы путешествовали по разным американским штатам и столкнулись с бюрократическими проблемами. Они подали заявление на продление пребывания, однако в полученном ответе значилось, что покинуть США россияне должны были еще 1 марта. Александр и его партнерша очень переживали о пересечении границы с Мексикой — боялись попасть иммиграционную тюрьму или на допрос.

Однако оказалось, что на границе никто не проверяет документы, даты въезда и другие данные. Пара смогла беспрепятственно попасть в Мексику.

Ранее Александр описал США словами «здесь рулит страх суда». Автор материала считает, что американцы стараются говорить мягко, чтобы другие люди не подавали против них иски.

