Российский тревел-блогер описал США словами «здесь рулит страх суда»

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и описал страну словами «здесь рулит страх суда». Об этом он написал в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

«В Америке — улыбнутся. А потом подадут в суд», — рассказал он. По его словам, именно поэтому в США, например, даже в кафе можно встретить предупреждения о том, что напиток может быть горячим. «Потому что однажды кто-то обжегся, подал в суд и выиграл», — написал Александр.

Также здесь все стараются говорить мягко, чтобы не задеть человека, добавил он. «Потому что если скажешь жестко — человек может обидеться. А обида в Америке — это первый шаг к иску», — отметил тревел-блогер. Однажды Александр даже был свидетелем ситуации, в которой к упавшему с мотоцикла мужчине не подходили до его разрешительной фразы: «Можно помочь».

К тому же, увидевший США россиянин поделился, что почти все вопросы в стране люди решают через своего юриста. «Контракт на аренду, покупка машины, страховка — все через бумаги. Улыбка улыбкой, а подпись — по расписанию», — пишет автор блога. По его словам, страх суда формирует характер. Из-за этого американцы кажутся вежливыми, но отстраненными, заключил он.

Ранее Александр объяснил культурные различия американцев и своих соотечественников в США. По мнению автора публикации, жители Америки боятся ответственности и долгов, тогда как русские — стыда.