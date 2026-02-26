Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 26 февраля 2026Путешествия

Российский тревел-блогер описал США словами «здесь рулит страх суда»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Anjali Sharif-Paul MediaNews Group / The Sun / SCNG via Getty Images

Российский тревел-блогер Александр побывал в США и описал страну словами «здесь рулит страх суда». Об этом он написал в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

«В Америке — улыбнутся. А потом подадут в суд», — рассказал он. По его словам, именно поэтому в США, например, даже в кафе можно встретить предупреждения о том, что напиток может быть горячим. «Потому что однажды кто-то обжегся, подал в суд и выиграл», — написал Александр.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2026 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2026 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
13 января 2026

Также здесь все стараются говорить мягко, чтобы не задеть человека, добавил он. «Потому что если скажешь жестко — человек может обидеться. А обида в Америке — это первый шаг к иску», — отметил тревел-блогер. Однажды Александр даже был свидетелем ситуации, в которой к упавшему с мотоцикла мужчине не подходили до его разрешительной фразы: «Можно помочь».

К тому же, увидевший США россиянин поделился, что почти все вопросы в стране люди решают через своего юриста. «Контракт на аренду, покупка машины, страховка — все через бумаги. Улыбка улыбкой, а подпись — по расписанию», — пишет автор блога. По его словам, страх суда формирует характер. Из-за этого американцы кажутся вежливыми, но отстраненными, заключил он.

Ранее Александр объяснил культурные различия американцев и своих соотечественников в США. По мнению автора публикации, жители Америки боятся ответственности и долгов, тогда как русские — стыда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В России захотели собирать деньги за доступ к точному времени

    На Западе рассказали о находящемся на грани срыва и сломленном украинском обществе

    На Украине захотели создать свой государственный мессенджер

    Бывший президент ФИФА заявил о диктатуре в организации

    Российский подросток пострадал от выстрела из винтовки

    Российский тревел-блогер описал США словами «здесь рулит страх суда»

    Началось производство нового iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok