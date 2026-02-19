Реклама

Блогер описал жителей США словами «американец боится ответственности, русский — стыда»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Путешествующий по США российский тревел-блогер по имени Александр объяснил культутные различия американцев и своих соотечественников в этой стране. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, жители Америки боятся ответственности и долгов, тогда как русские — стыда. При этом именно «надуманный стыд» мешает адаптации гражданина России к жизни в Европе, США и в Латинской Америке. «Русскому человеку сложно перестать оглядываться, потому что нас слишком долго учили жить не для себя, а для школы, начальника, соседей, родственников, для абстрактных людей», — подчеркнул путешественник.

Александр отметил, что русского человека редко воспитывают по принципу «будь собой», чаще всего россиянам предлагают в жизни «не высовываться». Эта особенность поведения разительно отличает туристов и эмигрантов из РФ в других странах. «В России ощущение, что ты всегда на сцене. Даже когда ты просто идешь в магазин. В Америке мы быстро поняли разницу. Тут ты — статист. Никому не интересный, не важный, не обсуждаемый. И в этом кайф», — пришел к выводу блогер.

Ранее Александр объяснил одну вызывающую раздражение и зависть черту американцев. По словам автора публикации, особенность жителей Штатов заключается в том, что им «реально плевать» на мнение окружающих.

