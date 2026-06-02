В Киеве раскритиковали взаимоисключающие заявления украинских властей об успехах на фронте

Киевский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka раскритиковал взаимоисключающие заявления украинских властей о якобы успехах на фронте.

По словам эксперта, в информационное пространство одновременно запускаются тезисы о том, что российские войска якобы утратили инициативу на линии соприкосновения, и в то же время месседжи о необходимости подготовки Киева, Днепра или Одессы к круговой обороне.

«У Банковой с политикой единого голоса полный провал. Это взаимоисключающие вещи. Если мы побеждаем, то зачем? Это все равно, что в мае 44-го Москву бы готовили к круговой обороне или Ленинград после того, как была снята блокада», — заключил Золотарев.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной признал, что Вооруженные силы (ВС) России усиливают огневое давление на ключевом участке фронта — славянско-краматорском.