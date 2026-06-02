Бывший СССР
04:50, 2 июня 2026

Украинский пленный рассказал о бегстве с позиций на такси

Марина Совина
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попавший в плен, в беседе с РИА Новости рассказал, как решил сбежать с украинских позиций после того, как его перевели в роту огневой поддержки.

По словам Жаркова, спустя некоторое время его сняли с должности и перевели в Никифоровку, где командир сообщил о назначении в роту огневой поддержки. Однако подразделение тогда только формировалось, и уже через два дня он решил, что это ему не подходит, после чего самовольно покинул часть.

«Вызвал себе такси, купил гражданку, вещи военные отправил домой, сел на поезд и уехал домой», — заявил он.

Службу он начинал в 30-й отдельной механизированной бригаде в Новограде-Волынском, затем был переведен в ремонтный батальон, но после инцидента с алкоголем его вернули в основную часть. Там он стал противотанкистом и прошел обучение работе с ПТРК «Фагот» и «Стугна». Позже его направили на позиции в районе Соледара.

Ранее украинский пленный Сергей Кадунов рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине) начали угрожать расправой над семьями в случае побега от мобилизации.

