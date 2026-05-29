Бывший СССР
04:20, 29 мая 2026Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об угрозах родственникам со стороны ТЦК

Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Стрингер / РИА Новости

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в случае побега от мобилизации угрожают расправой с семьями. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов в беседе с ТАСС.

«Когда меня ТЦК поймали, то нашли в документах, что все мои служившие родственники убегли. Намекали мне, что если захочу тоже убежать, то подловят семью на улице, что-то с ними сделают, плохо будет», — рассказал Кадунов.

Ранее сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка, которого он привел в школу. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что теперь у ребенка навсегда сломана психика.

