Пленный боец ВСУ рассказал об угрозах родственникам со стороны ТЦК

ТАСС: ТЦК в случае побега от мобилизации угрожают расправой с семьями

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в случае побега от мобилизации угрожают расправой с семьями. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов в беседе с ТАСС.

«Когда меня ТЦК поймали, то нашли в документах, что все мои служившие родственники убегли. Намекали мне, что если захочу тоже убежать, то подловят семью на улице, что-то с ними сделают, плохо будет», — рассказал Кадунов.

Ранее сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка, которого он привел в школу. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что теперь у ребенка навсегда сломана психика.