19:14, 29 мая 2026

Пассажир остался со шрамами на всю жизнь по вине стюардессы

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Good Morning Britain / YouTube

Пассажир остался со шрамами на всю жизнь по вине стюардессы Virgin Atlantic, которая пролила на него кофе в полете. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел еще в 2025 году на рейсе из Лас-Вегаса (США) в Лондон (Великобритания). По рассказу Ника Гиббса, стюардесса поставила стаканчик с кофе без крышки на поднос, который уже был переполнен едой. «В течение нескольких секунд кофе вылился мне на колени, упав с подноса», — добавил мужчина.

Он уточнил, что горячая жидкость вылилась прямо на его пах и вызвала мучительную боль. Стюардессы лишь дали ему две бутылки и пообещали, что его осмотрит врач по прилете, однако этого не произошло. Турист пожаловался, что произошедшее принесло ему много не только физического, но и психологического дискомфорта. «Я не чувствовал себя уверенно рядом с партнершей», — пояснил пострадавший. В итоге он решил подать на авиакомпанию в суд.

Ранее стюардесса United Airlines дважды пролила кипяток на пассажира бизнес-класса во время полета. В качестве компенсации она предложила ему 6 тысяч рублей.

