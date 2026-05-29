Дробыш сделал предостережение SHAMAN из-за клипа с «поющими иноагентами»

Виктор Дробыш: SHAMAN захочет спеть о любви к женщине, а люди не будут воспринимать

Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал клип певца SHAMAN «Россия-мама», в котором с помощью искусственного интеллекта появились «поющие иноагенты», и предостерег его от последствий. Слова Дробыша цитирует «Пятый канал».

«Потом захочется петь про любовь к женщине, а люди не будут воспринимать, а будут как певца, который поет про иноагентов», — предостерег певца Дробыш.

Продюсер также заметил, что уже предупреждал SHAMAN о том, что тот может стать «этаким Кобзоном, и не в лучшем смысле этого слова». Он вспомнил о годе совместной работы с молодым певцом, когда «очень неплохо мы целый год пели с ним про любовь», и назвал SHAMAN талантливым.

Ранее Дробыш назвал артистку и телеведущую Ольгу Бузову не умеющим петь фриком.