20:33, 29 мая 2026

НАТО выступила с заявлением о принадлежности залетевшего в Румынию дрона

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Штаб Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе выступил с утверждением о якобы российском происхождении залетевшего в Румынию дрона. Заявление представителя командования Мартина О'Доннелла приводит агентство Reuters.

По его словам, в настоящее время альянс «оценивает, как улучшить защиту Румынии и других стран блока от беспилотников».

Ранее БПЛА врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что принадлежность залетевшего на территорию Румынии беспилотника невозможно установить без проведения экспертизы. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование инцидента произошедшего, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.

