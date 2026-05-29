Сотрудники ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его несовершеннолетнего сына

Сотрудники ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его несовершеннолетнего сына

На западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) напали на мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына и избили их. Об инциденте сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в эфире YouTube-канала «Новости. Live»

Как сообщил депутат, описываемые события произошли в Нововолынске. «Избили присутствующего там украинца — человека с инвалидностью. Там присутствовал его 14-летний сын, его тоже избили», — рассказал Мазурашу. По его словам, инцидент произошел 28 мая.

Политик добавил, что после избиения мужчину с инвалидностью доставили в учебный центр. Его сын попал в больницу.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК начали проводить рейды в общественном транспорте с целью проверки документов у пассажиров-мужчин.