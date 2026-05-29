Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:33, 29 мая 2026Бывший СССР

Сотрудники ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его несовершеннолетнего сына

Сотрудники ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его несовершеннолетнего сына
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) напали на мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына и избили их. Об инциденте сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в эфире YouTube-канала «Новости. Live»

Как сообщил депутат, описываемые события произошли в Нововолынске. «Избили присутствующего там украинца — человека с инвалидностью. Там присутствовал его 14-летний сын, его тоже избили», — рассказал Мазурашу. По его словам, инцидент произошел 28 мая.

Политик добавил, что после избиения мужчину с инвалидностью доставили в учебный центр. Его сын попал в больницу.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК начали проводить рейды в общественном транспорте с целью проверки документов у пассажиров-мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можем сровнять с землей всех». Путин высказался о переговорах по Украине, угрозах в адрес России и вероятности войны с Европой

    Минобороны Украины предупредило о риске атак 30-31 мая

    Россиянин придумал необычный способ борьбы с гниющим мусором у дома

    Названы разрешенные для купания места в Москве

    Бывшая жена Дмитрия Пескова показала фигуру в бикини на отдыхе

    В Киеве прогремели взрывы

    Подросток осквернил памятник Ленину в российском регионе

    В глубинах океана обнаружили неизвестных науке акулу-призрака и шар смерти

    Назван коварнейший вид алкоголизма

    В Иране раскрыли детали проекта соглашения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok