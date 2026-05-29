02:27, 29 мая 2026

Сотрудники ТЦК начали проводить рейды в общественном транспорте

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) начали проводить рейды в общественном транспорте с целью проверки документов у пассажиров-мужчин. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что один из рейдов прошел в киевском автобусе. Сотрудники ТЦК остановили автобус, заблокировали двери и проверили документы у каждого находившегося в салоне мужчины. Одного из пассажиров военкомы вывели, его судьба неизвестна.

Ранее сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка, которого он привел в школу.

