Зеленский рассказал о контактах ВСУ с румынскими военными после инцидента с БПЛА

Зеленский: Украинские и румынские военные поддерживали связь после инцидента с БПЛА

Украинские и румынские военные поддерживали связь после инцидента с беспилотником. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«С ночи наши военные поддерживали связь, и сейчас мы обсудили дальнейшее взаимодействие на уровне наших команд», — написал украинский лидер.

По его словам, военнослужащие двух стран будут постоянно поддерживать связь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при инциденте в Румынии речь идет о ситуации со сбившимся с курса украинским беспилотным летательным аппаратом.