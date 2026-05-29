На Западе раскрыли страх Зеленского

Меркурис: Зеленский написал письмо Трампу из-за страха перед российскими ударами

Президент Украины Владимир Зеленский напуган возможными ударами возмездия со стороны Вооруженных сил России. По этой причине украинский лидер решил обратиться к американскому коллеге Дональду Трампу с письмом, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Появились сообщения об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. И это, безусловно, стало результатом недавнего массированного <…> российского удара по Киеву», — сказал эксперт.

Меркурис отметил, что Зеленский испугался новых ударов по центрам принятия решений на Украине после предупреждения российского МИД. Теперь, считает аналитик, президент республики «умоляет» американцев улучшить киевскую систему ПВО.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В США не отреагировали публично на это послание.