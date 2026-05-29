Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 29 мая 2026Мир

На Западе раскрыли страх Зеленского

Меркурис: Зеленский написал письмо Трампу из-за страха перед российскими ударами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Christine Olsson / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский напуган возможными ударами возмездия со стороны Вооруженных сил России. По этой причине украинский лидер решил обратиться к американскому коллеге Дональду Трампу с письмом, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Появились сообщения об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. И это, безусловно, стало результатом недавнего массированного <…> российского удара по Киеву», — сказал эксперт.

Меркурис отметил, что Зеленский испугался новых ударов по центрам принятия решений на Украине после предупреждения российского МИД. Теперь, считает аналитик, президент республики «умоляет» американцев улучшить киевскую систему ПВО.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В США не отреагировали публично на это послание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можем сровнять с землей всех». Путин высказался о переговорах по Украине, угрозах в адрес России и вероятности войны с Европой

    Минобороны Украины предупредило о риске атак 30-31 мая

    Россиянин придумал необычный способ борьбы с гниющим мусором у дома

    Названы разрешенные для купания места в Москве

    Бывшая жена Дмитрия Пескова показала фигуру в бикини на отдыхе

    В Киеве прогремели взрывы

    Подросток осквернил памятник Ленину в российском регионе

    В глубинах океана обнаружили неизвестных науке акулу-призрака и шар смерти

    Назван коварнейший вид алкоголизма

    В Иране раскрыли детали проекта соглашения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok