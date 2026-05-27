Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 27 мая 2026Бывший СССР

Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

Зеленский отправил срочное письмо Трампу об острой нехватке ракет для систем ПВО
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Политик пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Когда речь идет о противоракетной обороне, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты

текст письма

Журналисты издания Kyiv Independent отмечают, что украинские чиновники опасаются, что поставленная Западом техника может оказаться неспособной выдержать бомбардировки. По словам собеседника издания, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма в Белый дом, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

В документе подчеркивается обеспокоенность Киева по поводу трудностей с поставками оружия в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List, которая позволяет НАТО поставлять вооружения Украине за счет взносов стран — членов альянса. Зеленский призвал Трампа нарастить поставки.

Россия нанесла удар возмездия по Украине

24 мая Россия нанесла один из самых массированных ударов по украинской территории. В Киеве еще с ночи прогремели взрывы на фоне сообщений о прилете ракеты «Орешник».

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что атака стала возмездием за удар по колледжу в Старобельске. Он указал, что на каждой боеголовке было написано имя и фамилия того, кто хотел стать преподавателем и учить детей.

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcz / Reuters

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Зеленский отдал приказ готовиться к продолжению войны

26 мая издание The Economist, ссылаясь на источники в украинском правительстве, сообщило, что Зеленский приказал готовиться к продолжению войны.

«Правительственные источники сообщают, что Зеленский отдал приказ готовиться к войне, которая продлится еще два-три года», — пишет издание.

По мнению издания, Украина сможет продержаться это время, несмотря на коррупцию, а переговоры о завершении конфликта могут снова начаться текущим летом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

    Россиянин выслушал приговор за терроризм и государственную измену

    Россиянам раскрыли ключевые составляющие активного долголетия

    Бывшая жена Диброва рассказала о работе уборщицей

    В России предрекли Армении нищету из-за политики Пашиняна

    Внук де Голля предупредил о возвращении фашизма

    ВСУ столкнулись с проблемами в одном из ключевых городов Донбасса

    Летом россияне массово устремятся в три региона страны

    В Подмосковье на стоянке вспыхнули автобус и грузовик

    Китайский технологический гигант зафиксировал рост убытков от продажи машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok