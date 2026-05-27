Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Политик пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Когда речь идет о противоракетной обороне, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты текст письма

Журналисты издания Kyiv Independent отмечают, что украинские чиновники опасаются, что поставленная Западом техника может оказаться неспособной выдержать бомбардировки. По словам собеседника издания, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма в Белый дом, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

В документе подчеркивается обеспокоенность Киева по поводу трудностей с поставками оружия в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List, которая позволяет НАТО поставлять вооружения Украине за счет взносов стран — членов альянса. Зеленский призвал Трампа нарастить поставки.

Россия нанесла удар возмездия по Украине

24 мая Россия нанесла один из самых массированных ударов по украинской территории. В Киеве еще с ночи прогремели взрывы на фоне сообщений о прилете ракеты «Орешник».

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что атака стала возмездием за удар по колледжу в Старобельске. Он указал, что на каждой боеголовке было написано имя и фамилия того, кто хотел стать преподавателем и учить детей.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Зеленский отдал приказ готовиться к продолжению войны

26 мая издание The Economist, ссылаясь на источники в украинском правительстве, сообщило, что Зеленский приказал готовиться к продолжению войны.

«Правительственные источники сообщают, что Зеленский отдал приказ готовиться к войне, которая продлится еще два-три года», — пишет издание.

По мнению издания, Украина сможет продержаться это время, несмотря на коррупцию, а переговоры о завершении конфликта могут снова начаться текущим летом.