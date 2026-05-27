Курс доллара опустили ниже 71 рубля

Центробанк опустил официальный курс доллара ниже 71 рубля

Центральный банк России (ЦБ РФ) опустил официальный курс доллара ниже 71 рубля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс американской валюты на четверг, 28 мая, составит 70,90 рубля. Днем ранее стоимость доллара, по данным ЦБ, составляла 71,66 рубля.

Подешевел за сутки и евро. Официальный курс изменили с 83,29 до 82,72 рубля.

Также Центробанк пересмотрел стоимость китайского юаня. Валюта подешевела с 10.55 до 10,45 рубля.

Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова полагает, что уже летом доллар сможет отыграть свое падение относительно рубля. В июне-августе, по оценке эксперта, курс американской валюты будет находиться в районе 72-76 рублей. Ожидать дальнейшего ослабления американской валюты к российской в обозримом будущем не приходится, констатировала Попцова.