Внешность женщин семьи Трампа взволновала общественность

Невестка Трампа Лара показала фото со свадьбы его сына Дональда Трампа-младшего

Невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп показала фото со свадьбы его сына Дональда Трампа-младшего и взволновала общественность. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила селфи, на котором она запечатлена вместе с другими женщинами семьи Трамп — внучкой американского лидера Кайей, а также его дочерьми — Тиффани и Иванкой. Известно, что свадьбу Дональда Трампа-младшего и модели Беттине Андерсон праздновали на Багамах.

Подписчики восхитились внешностью родственниц в комментариях под публикацией. «Прекрасны», «Все выглядят потрясающе», «Просто красотки», «Красивые и умные женщины!» — высказывались многочисленные поклонники.

Дональд Трамп-младший тайно женился на модели Беттине Андерсон в доме сестры манекенщицы в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Президент США не смог присутствовать на свадьбе на Багамских островах.