20:18, 27 мая 2026Экономика

Цены в России перешли к росту

Росстат сообщил о росте цен на 0,07 процента после дефляции за предыдущую неделю
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

За неделю с 19 по 25 мая инфляция в России составила 0,07 процента, при этом в продовольственных товарах наблюдается снижение цен на 0,07 процента, а отдельно в плодоовощах — на 0,11 процента. Об этом сообщает Росстат.

В секторе непродовольственных товаров инфляция достигла 0,1 процента, а в услугах — 0,24 процента. Самыми подешевевшими продуктами стали помидоры и куриные яйца — минус 3,61 процента и минус 2,21 процента. Подорожала сильнее всего поездка на черноморское побережье России — плюс 3,21 процента.

На прошлой неделе Росстат зафиксировал дефляцию в размере 0,02 процента, что стало лучшим результатом для этой недели года за всю историю наблюдений. С начала года цены выросли на 3,15 процента.

Вместе с тем сообщения статистического ведомства о резком замедлении инфляции в стране пока не сказываются на наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданиях россиян. Первая выросла с 14,6 процента до 15,1 процента, а вторые увеличились с 12,9 процента в апреле до 13 процентов.

