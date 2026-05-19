Инфляционные ожидания россиян перешли к росту

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли до 13 процентов в мае

В начале мая инфляционные ожидания россиян вновь перешли к росту после незначительного снижения в апреле. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», опубликованные на сайте Центробанка (ЦБ).

Исследование проводилось с 29 апреля по 13 мая. В нем приняли участие в общей сложности не менее 2 тысяч респондентов, проживающих в 54 субъектах России.

По итогам опроса выяснилось, что инфляционные ожидания россиян выросли на 0,1 процентного пункта (п.п.). В апреле показатель находился на уровне 12,9 процента.

Ожидаемая инфляция среди россиян со сбережениями ускорилась на 0,4 п.п. — с 11,4 до 11,8 процента, а среди тех, у кого нет накоплений, — на 0,2 п.п., с 14,1 до 14,3 процента. Что касается наблюдаемой инфляции, то она, по мнению опрошенных, в начале последнего весеннего месяца выросла на 0,5 п.п. — с 14,6 до 15,1 процента.

Руководство ЦБ неоднократно называло тревожность россиян по поводу разгона потребительских цен одним из главных препятствий для более резкого смягчения денежно-кредитной политики. Вселяющим опасения фактором регулятор также счел затяжную войну в Иране, которая привела к удорожанию ключевых видов энергоресурсов на фоне блокировки Ормузского пролива. Все это в конечном счете может привести к очередному разгону цен в России, не исключили в ЦБ.