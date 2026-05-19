Россиянам раскрыли секреты пышного цветения пионов

Садовод Олейник: Пионы подкармливают удобрениями с низким содержанием азота

Пышность кустов пионов зависит от правильного выбора места посадки. Об этом в беседе с «360.ru» рассказала председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник. Она советует выбирать открытые, хорошо освещенные участки, защищенные от ветра и с умеренной влажностью.

«Если пион растет в полутени, он будет чувствовать себя плохо. Ему нужно 5-7 часов света в день», — пояснила эксперт.

Расстояние между кустами должно быть 70-100 сантиметров, чтобы избежать скученности и распространения болезней. Глубина посадки — 3-5 сантиметров: если посадить слишком глубоко, корни могут загнить, а если высоко — куст будет цвести скудно.

Для пышного цветения весной пионы подкармливают удобрениями с низким содержанием азота, а осенью — суперфосфатом и калием. Цветку хорошо подойдет почва с диапазоном pH шесть или семь, то есть ближе к нейтральной. Поливать кусты нужно раз в 5-7 дней, обязательно под корень. После цветения рекомендуется срезать бутоны, чтобы растение не тратило силы на семена, заключила садовод.

Ранее владельцам дачных участков рекомендовали защищать пионы от муравьев с помощью раствора с нашатырным спиртом.