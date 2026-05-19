17:29, 19 мая 2026

Ключевые цели удара ВС России по Одесской области раскрыли

Матвийчук: ВС России ударили по порту Измаил для уничтожения складов с БПЛА ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по порту Измаил в Одесской области для уничтожения складов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), переданными Украине Великобританией. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, передает aif.ru.

«Скорее всего, там были повреждены погрузочно-разгрузочные причалы, на которых разгружалось вооружение, поступающее с Запада. Я думаю, были поражены стоящие на швартовке корабли. И, кроме того, уничтожены склады техники, особенно безэкипажных катеров, которые там складировали британцы», — объяснил Матвийчук.

Он отметил, что удары по складам с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно осложняют оперативное планирование Киева.

Российские БПЛА «Герань» в ночь на 19 мая атаковали цели в пяти регионах Украины. Под удар попали Одесская, Харьковская Сумская, Черниговская и Днепропетровская области.

