Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 19 мая 2026Мир

Польша объяснилась за беспилотники на границе с Украиной

ВС Польши объяснили появление БПЛА около границы с Украиной учениями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Польши проводят на границе с Украиной учения с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь Оперативного командования польских ВС Яцек Горышевский, передает Do Rzeczy.

Телеканал Polsat приводит слова жителей приграничного с Украиной города Хрубешув, заявивших, что они видели в небе «истребители, вертолеты и несколько беспилотников» 19 мая.

«Я видел три беспилотника. Все они пролетали рядом с воинской частью в Хрубешуве. Рядом с последним БПЛА были слышны выстрелы, как будто военные пытались его сбить (...). Городские власти не сделали никаких заявлений для жителей. Никто ничего не знает, и жители обеспокоены», — рассказал очевидец.

Однако Горышевский заверил, что произошедшее является «запланированными военными учениями» с использованием систем противовоздушной обороны, которые «не связаны с каким-либо объектом, пересекающим польскую границу».

Ранее в НАТО подтвердили, что истребители F-16 Румынии сбили украинский БПЛА в воздушном пространстве Эстонии. Глава Минобороны страны Ханно Певкур заявил, что украинская сторона принесла извинения за инцидент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Екатерина Волкова перенесла операцию

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok