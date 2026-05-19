Польша объяснилась за беспилотники на границе с Украиной

ВС Польши объяснили появление БПЛА около границы с Украиной учениями

Вооруженные силы (ВС) Польши проводят на границе с Украиной учения с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь Оперативного командования польских ВС Яцек Горышевский, передает Do Rzeczy.

Телеканал Polsat приводит слова жителей приграничного с Украиной города Хрубешув, заявивших, что они видели в небе «истребители, вертолеты и несколько беспилотников» 19 мая.

«Я видел три беспилотника. Все они пролетали рядом с воинской частью в Хрубешуве. Рядом с последним БПЛА были слышны выстрелы, как будто военные пытались его сбить (...). Городские власти не сделали никаких заявлений для жителей. Никто ничего не знает, и жители обеспокоены», — рассказал очевидец.

Однако Горышевский заверил, что произошедшее является «запланированными военными учениями» с использованием систем противовоздушной обороны, которые «не связаны с каким-либо объектом, пересекающим польскую границу».

Ранее в НАТО подтвердили, что истребители F-16 Румынии сбили украинский БПЛА в воздушном пространстве Эстонии. Глава Минобороны страны Ханно Певкур заявил, что украинская сторона принесла извинения за инцидент.