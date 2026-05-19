Мир
19:04, 19 мая 2026

Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами для поиска путей урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил постпред КНР в ООН Фу Цун, передает РИА Новости.

«Китай… поддерживает тесные связи с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира», — сказал он.

При этом Фу Цун также выразил надежду на скорое наступление мира на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от поездки главы государства.

