Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

Постпред КНР в ООН Фу Цун: Китай ведет теневую дипломатию по Украине

Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами для поиска путей урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил постпред КНР в ООН Фу Цун, передает РИА Новости.

«Китай… поддерживает тесные связи с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира», — сказал он.

При этом Фу Цун также выразил надежду на скорое наступление мира на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от поездки главы государства.