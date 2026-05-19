Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:53, 19 мая 2026Из жизни

Родившая ребенка от Маска активистка поделилась подробностями их романа

Эшли Сент-Клер, родившая сына от Илона Маска, назвала миллиардера странным
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер, родившая сына от Илона Маска, рассказала в соцсетях об их романе и заявила, что глава Tesla «стал странным» сразу после того, как она забеременела. Об этом сообщает E! Online.

По словам 27-летней Сент-Клер, интимные отношения с миллиардером у нее завязались в 2023 году. В недавнем видео, которое она опубликовала на платформе TikTok, она подробно объяснила свои мотивы: «Я уже была матерью-одиночкой и считала, что шанс выйти замуж в белом платье для меня равен нулю. Но я хотела еще детей». Когда Маск сказал ей, что стоит родить еще детей, потому что ее единственный ограниченный ресурс — это время, Сент-Клер решила, что тем самым он гарантирует для нее и их ребенка финансовую стабильность в непростое время.

По словам женщины, вопрос о зачатии они обсуждали во время поездки на Сен-Бартелеми, когда у нее была овуляция. «Но, как только я забеременела, все начало становиться странным. Клянусь, до этого он был намного нормальнее — нормальные разговоры, нормальное поведение. А потом он просто стал чертовски странным», — пожаловалась активистка.

Она призналась, что Маск обещал совместное родительство — по примеру его отношений с другими экс-возлюбленными, — но на деле она чувствует себя вынужденной постоянно «оглядываться и защищать себя». Сент-Клер подчеркнула, что не ждала от миллиардера верности. Представители Илона Маска пока не комментировали эти заявления.

Материалы по теме:
Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
Цукерберг и Маск готовятся к бою.Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника
7 августа 2023
Илон Маск помешался из-за женщины, напился в Москве и поругался с Гейтсом: самые интересные факты из его новой биографии
Илон Маск помешался из-за женщины, напился в Москве и поругался с Гейтсом:самые интересные факты из его новой биографии
16 сентября 2023
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал. Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал.Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
12 сентября 2023

Ранее Сент-Клер заявила, что Илон Маск настаивал на сохранении тайны и на время беременности изолировал ее в роскошной нью-йоркской квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с предупреждением НАТО

    Российский чиновник пожаловался на наличие только одного костюма

    Рубио пожаловался генсеку ООН на Иран

    Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    В НАТО рассказали подробности вывода войск США из Европы

    Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

    На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

    Биопластик из кильки создали в России

    Внешность знаменитого убийцы на заседании суда вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok