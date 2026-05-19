Родившая ребенка от Маска активистка поделилась подробностями их романа

Эшли Сент-Клер, родившая сына от Илона Маска, назвала миллиардера странным

Американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер, родившая сына от Илона Маска, рассказала в соцсетях об их романе и заявила, что глава Tesla «стал странным» сразу после того, как она забеременела. Об этом сообщает E! Online.

По словам 27-летней Сент-Клер, интимные отношения с миллиардером у нее завязались в 2023 году. В недавнем видео, которое она опубликовала на платформе TikTok, она подробно объяснила свои мотивы: «Я уже была матерью-одиночкой и считала, что шанс выйти замуж в белом платье для меня равен нулю. Но я хотела еще детей». Когда Маск сказал ей, что стоит родить еще детей, потому что ее единственный ограниченный ресурс — это время, Сент-Клер решила, что тем самым он гарантирует для нее и их ребенка финансовую стабильность в непростое время.

По словам женщины, вопрос о зачатии они обсуждали во время поездки на Сен-Бартелеми, когда у нее была овуляция. «Но, как только я забеременела, все начало становиться странным. Клянусь, до этого он был намного нормальнее — нормальные разговоры, нормальное поведение. А потом он просто стал чертовски странным», — пожаловалась активистка.

Она призналась, что Маск обещал совместное родительство — по примеру его отношений с другими экс-возлюбленными, — но на деле она чувствует себя вынужденной постоянно «оглядываться и защищать себя». Сент-Клер подчеркнула, что не ждала от миллиардера верности. Представители Илона Маска пока не комментировали эти заявления.

Ранее Сент-Клер заявила, что Илон Маск настаивал на сохранении тайны и на время беременности изолировал ее в роскошной нью-йоркской квартире.