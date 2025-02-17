У Илона Маска нашлась любовница и тайный ребенок. Чтобы о них не узнали, миллиардер месяцами не выпускал ее из роскошной квартиры

Активистка Сент-Клер заявила, что Илон Маск заставил ее скрывать беременность

Американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер заявила, что отцом ее новорожденного сына стал миллиардер Илон Маск. Чтобы никто не узнал о беременности, он почти на целый год запер ее в роскошной нью-йоркской квартире, а сам тем временем гулял с другой женщиной, которая тоже родила ему ребенка. Верить ли словам Сент-Клер — большой вопрос. Илон Маск молчит, а бывшие знакомые утверждают, что она давно мечтала «захомутать» миллиардера.

Как Эшли Сент-Клер познакомилась с Илоном Маском

В пятницу, 14 февраля, 26-летняя консервативная активистка Эшли Сент-Клер объявила в соцсети X (бывший Twitter), что пять месяцев назад у нее родился ребенок. Отцом ребенка, по ее утверждению, стал миллиардер Илон Маск. По его просьбе она якобы больше года держала в тайне и беременность, и самого ребенка. И молчала бы дальше, если бы не желтая пресса, собиравшаяся раскрыть ее секрет. Что это за таблоиды, она не уточняет.

Пять месяцев назад у меня родился ребенок. Его отец — Илон Маск. Ранее я не раскрывала эту информацию, чтобы защитить приватность и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды все равно собираются ее опубликовать, невзирая на возможный вред. Я хочу, чтобы мой ребёнок рос в нормальной и безопасной обстановке. Поэтому прошу СМИ уважать его приватность и воздержаться от навязчивого вмешательства Эшли Сент-Клер

В интервью изданию New York Post Сент-Клер рассказала свою историю чуть подробнее. По ее словам, роман с Маском начался несколько лет назад. В то время она работала в редакции консервативного сатирического сайта Babylon Bee, который заблокировали в Twitter. Когда Маск купил эту соцсеть, он немедленно его разблокировал.

После этого редактор Babylon Bee поручил Сент-Клер взять у Маска интервью. Они встретились в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско, поговорили, а потом миллиардер прислал ей сообщение: «Не хочешь вечером съездить в Провиденс?» Она хотела. Поездкой в Провиденс дело не ограничилось. В итоге Сент-Клер обнаружила, что беременна.

Майло Яннопулос, еще один консервативный активист, вращавшийся в тех же кругах, что и Сент-Клер, усомнился, что она говорит правду. По его мнению, она пять лет мечтала захомутать Илона Маска. В подтверждение он привел скриншот переписки Сент-Клер с консервативным инфлюэнсером Грегом Прайсом. В мае 2020 года она упрашивала его помочь ей «привлечь внимание Илона Маска, чтобы получить предложение выйти замуж». Прайс сообщил, что у Маска уже есть ребенок от другой женщины. «На самом деле, детей уже семь, и он меняет женщин как перчатки», — ответила Сент-Клер.

Эшли Сент-Клер Фото: @stclairashley

Илон Маск держал беременную Эшли Сент-Клер в изоляции

Сент-Клер утверждает, что Илон Маск запретил ей говорить о беременности всем, кроме близких. Миллиардер снабдил ее охраной и снял для нее роскошную квартиру в центре Нью-Йорка. По оценке New York Post, стоимость аренды подобной квартиры составляет порядка 40 тысяч долларов в месяц (более 3,6 миллиона рублей).

Всю беременность я провела в полной изоляции. Я больше не могла делать больше ничего для своей карьеры, да и вообще ничего, что я обычно делала. И мне сказали никому об этом не говорить Эшли Сент-Клер

Подобный подход для Маска не исключение, а норма. О дочери и младшем сыне миллиардера с певицей Граймс стало известно по чистой случайности. О сыне впервые упомянул автор биографии Маска Уолтер Айзексон. О существовании дочери стало известно, когда журналист, бравший у Граймс интервью, услышал детский плач в соседней комнате.

У Илона Маска было и еще одно требование: не указывать его имени в свидетельстве о рождении ребенка. В качестве доказательства Сент-Клер показала корреспонденту New York Post переписку с главой компании Neuralink, которая принадлежит Маску. По ее утверждению, подобные вопросы по просьбе миллиардера улаживает именно он.

Сент-Клер не уточняет, когда именно ребенок появился на свет, но, по всей видимости, это произошло в сентябре или октябре 2024 года. Она сообщила New York Post, что это мальчик, и у него нет проблем со здоровьем.

Илон Маск Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Илон Маск так и не подтвердил, что это его ребенок

Илон Маск никак не отреагировал на заявление Сент-Клер. Он не стал ни подтверждать, ни опровергать отцовство, хотя не мог не видеть пост, который она опубликовала в соцсети. Более того, миллиардер прочитал твит Майло Яннопулоса о том, что у Сент-Клер давно были на него виды, и ответил на это одним словом: «Ого».

С новым ребенком может быть связан и другой свежий пост Маска. «По какой-то причине история Чингисхана кажется мне особенно интересной», — написал он в соцсети X. В этих словах может быть намек на бесчисленное потомство Чингисхана. Во время своих завоеваний он изнасиловал столько женщин, что его гены до сих пор носят восемь процентов мужчин, живущих на бывших территориях Монгольской империи.

По словам Сент-Клер, она предупредила Маска, что публично объявит о ребенке, однако тот проигнорировал ее. Из сообщения ее пиарщика следует, что перед публикацией поста Сент-Клер пыталась договориться с Маском об условиях воспитания ребенка и, похоже, не достигла особых успехов.

В прошлом году ребенка родила другая женщина Маска

Известно о 12 детях Илона Маска: трое от певицы Граймс, трое от Шивон Зилис, работавшей в его компании Neuralink, остальных родила его первая жена — Джастин Маск. Был и еще один ребенок — первенец по имени Невада. Он появился на свет в 2002 году и прожил только десять недель. До недавнего времени считалось, что это был первый и последний ребенок Маска, зачатый естественным путем.

Через два месяца первая жена Маска обратилась в клинику, которая проводит процедуры ЭКО. В 2004 году у Джастин Маск родилась двойня, в 2006-м — тройня. Дети Граймс и Зилис были зачаты тем же способом, при этом детей Маска и Граймс вынашивали суррогатные матери.

Маск и Зилис с детьми Фото: @mayemusk

Насколько известно, последний ребенок Зилис родился в июне 2024 года. Это может означать, что она и Сент-Клер ждали ребенка одновременно. Такое тоже случается не впервые: первые два ребенка Зилис от Маска и третий ребенок Граймс появились на свет почти одновременно, а их матери лежали в одной и той же больнице, но не знали друг о друге.

Необычно другое: Сент-Клер ни разу не упомянула об ЭКО и суррогатных матерях. В отличие от нее Зилис всегда подчеркивала, что Илон Маск выступал лишь донором спермы, и они никогда не были близки. Несмотря на это, в последнее время она почти не расстается с миллиардером.

Вскоре после поста Сент-Клер о новом ребенке Илона Маска Шивон Зилис тут же выложила в соцсеть X собственное фото с детьми миллиардера — мальчиком Страйдером и девочкой Азур. Третьего ребенка, родившегося в 2024 году, на снимке не было. Илон Маск тут же прокомментировал: прислал эмодзи с лицом, окруженным красными сердечками. Зилис ответила ему сердечком.