Пожары в Канаде приблизились к историческому рекорду

Климатолог Дэниелс: Бушующие в Канаде пожары могут стать крупнейшими в истории

Бушующие в Канаде пожары рискуют стать рекордными. Об этом агентству РИА Новости заявил профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

Как предполагает климатолог, ландшафтные пожары, разгоревшиеся на территории Канады в мае, могут войти в число крупнейших за всю историю наблюдений. «Этот год войдет в число рекордных по масштабам пожаров в Канаде», — прокомментировал он. По словам Дэниэлса, до окончания периода повышенной пожарной опасности остается еще шесть-восемь недель, притом что текущие показатели распространения пламени уже превышают средние.

Пожары, возникшие на фоне аномальной жары и сухих гроз, охватили уже больше трех миллионов гектаров и вынудили эвакуироваться десятки тысяч человек. Сильнее всего от возгорания пострадало Онтарио, где площадь выгоревших территорий уже превысила 728 тысяч гектаров. Дым от огня заволок не только Канаду, но и достиг Нью-Йорка, находящегося в 400 километрах от границы.

Лесные пожары застигли врасплох и Францию, став крупнейшими за полвека. По последним данным, площадь возгорания составляет 115 тысяч гектаров. В пострадавшем от пламени департаменте Жиронда число эвакуированных превысило 220 тысяч человек. Огонь подошел вплотную к оборонным и научным объектам на западе Бордо, где производят топливо для баллистических ракет M51 и ракетные двигатели.