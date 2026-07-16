Нью-Йорк окутал дым

В Нью-Йорке объявили предупреждение о загрязнении воздуха из-за лесных пожаров

Жителей Нью-Йорка предупредили о загрязнении воздуха после того, как дым от лесных пожаров в Канаде и районе Великих озер начал застилать небо над городом, сообщает New York Post.

Уточняется, что в среду, 15 июля, уровень загрязнения воздуха достиг нездорового уровня, превысив ранее прогнозируемые показатели. Индекс качества воздуха (AQI) достиг отметки 151-200. Жителям Нью-Йорка посоветовали по возможности оставаться в помещениях и ограничить пребывание на улице.

Загрязненный воздух в городе сопровождается высокой температурой воздуха. В четверг, 16 июля, максимальная температура ожидается на уровне плюс 31 градуса Цельсия.

Ранее Нью-Йорк накрыла волна жары. Температура поднималась до плюс 38 градусов.