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17:10, 16 июля 2026Экономика

Нью-Йорк окутал дым

В Нью-Йорке объявили предупреждение о загрязнении воздуха из-за лесных пожаров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Todd Korol / Reuters

Жителей Нью-Йорка предупредили о загрязнении воздуха после того, как дым от лесных пожаров в Канаде и районе Великих озер начал застилать небо над городом, сообщает New York Post.

Уточняется, что в среду, 15 июля, уровень загрязнения воздуха достиг нездорового уровня, превысив ранее прогнозируемые показатели. Индекс качества воздуха (AQI) достиг отметки 151-200. Жителям Нью-Йорка посоветовали по возможности оставаться в помещениях и ограничить пребывание на улице.

Загрязненный воздух в городе сопровождается высокой температурой воздуха. В четверг, 16 июля, максимальная температура ожидается на уровне плюс 31 градуса Цельсия.

Ранее Нью-Йорк накрыла волна жары. Температура поднималась до плюс 38 градусов.

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