В Нью-Йорке начал плавиться асфальт из-за жары

РИА Новости: В Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт

В американском Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, температура воздуха в четверг, 3 июля, поднялась до 38 градусов по Цельсию. Из-за аномальной температуры на некоторых улицах города начал плавиться асфальт. Отмечается, что покрытие можно повредить даже рукой.

Ожидается, что жаркая погода с индексом жары до 44 градусов может держаться до субботы.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал выступление с длинной речью 4 июля, в День независимости США, когда температура поднимется выше 40 градусов.

В 2024 году в некоторых районах турецкого Бодрума асфальт расплавился из-за 40-градусной жары. Самая высокая температура воздуха в тени в турецком городе достигала 44 градусов Цельсия.