Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:15, 3 июля 2026Экономика

В Нью-Йорке начал плавиться асфальт из-за жары

РИА Новости: В Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В американском Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, температура воздуха в четверг, 3 июля, поднялась до 38 градусов по Цельсию. Из-за аномальной температуры на некоторых улицах города начал плавиться асфальт. Отмечается, что покрытие можно повредить даже рукой.

Ожидается, что жаркая погода с индексом жары до 44 градусов может держаться до субботы.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал выступление с длинной речью 4 июля, в День независимости США, когда температура поднимется выше 40 градусов.

В 2024 году в некоторых районах турецкого Бодрума асфальт расплавился из-за 40-градусной жары. Самая высокая температура воздуха в тени в турецком городе достигала 44 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкие политики захотели понаблюдать за захватом танкера береговой охраной. Как российский корвет устроил им фиаско?

    Женщина с ростом более двух метров рассказала о трудностях в отношениях с мужчинами

    Сын Байдена призвал наградить Трампа за окончание войны с Ираном 38 раз

    США предложили разморозить активы Ирана за контроль над Ормузским проливом

    В МИД отреагировали на инцидент с российскими руферами в Нью-Йорке

    Вскрылись новые подробности удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    Любовники занялись сексом на глазах прохожих и обругали недовольного

    Названа основная проблема самого современного танка США

    Страну НАТО уличили в подготовке к конфликту с Россией

    В Армении прокомментировали беспошлинную торговлю с ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok