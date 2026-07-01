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23:55, 1 июля 2026Мир

Трамп анонсировал длинную речь в 40-градусную жару

Трамп анонсировал очень длинную речь в 40-градусную жару в День независимости США
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал выступление с длинной речью 4 июля, в День независимости США, когда температура поднимется выше 40 градусов. Он заявил об этом, выступая в штате Северная Дакота, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«4 июля будет примерно 107 градусов по Фаренгейту (41 градус по Цельсию, — прим. «Ленты.ру»). И я пойду и произнесу очень длинную речь, просто чтобы показать, что я могу все», — сказал американский президент.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил жителей мегаполиса об экстремальной жаре с индексом до 44. Он предостерег, что аномальная жара продлится до 4 июля, когда отмечается День независимости США. В связи с высокими температурами в городе откроют центры охлаждения.

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