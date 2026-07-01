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08:40, 1 июля 2026Экономика

Жителей Нью-Йорка предупредили о чрезвычайной опасности

Мэр Мамдани: 1 июля Нью-Йорк накроют чрезвычайно опасные погодные условия
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: SelÃ§uk Acar / Anadolu / Getty Images

Со среды, 1 июля, Нью-Йорк накроют чрезвычайно опасные погодные условия. Об экстремальной жаре с индексом до 44 градусов предупредил жителей мэр американского мегаполиса Зохран Мамдани, его слова передает NBC New York.

«Температура поднимется до верхней части диапазона 90 градусов (32-37 градусов по Цельсию — прим. Ленты.ру) и выше трехзначных цифр (более 37,7 градуса Цельсия), а из-за влажности будет ощущаться еще жарче: индекс жары может достичь примерно 112 градусов (44,4 градуса Цельсия)», — заявил глава нью-йоркский глава.

Мамдани назвал такие условия чрезвычайно опасными и предостерег, что аномальная жара может продлиться до субботы, 4 июля, — в эту дату отмечают День независимости США. В связи с высокими температурами в городе откроют центры охлаждения.

Ранее беспрецедентная жара обрушилась на Калининградскую область в России. Воздух в регионе прогрелся до плюс 36 градусов Цельсия и побил рекорд для июня за всю историю наблюдений.

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