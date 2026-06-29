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14:03, 29 июня 2026Экономика

Беспрецедентная жара обрушилась на российский регион

ЦГМС: Жара в Калининграде стала рекордной за всю историю наблюдения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Беспрецедентная жара обрушилась на Калининградскую область. Температура воздуха в российском регионе стала рекордно высокой для июня за всю историю наблюдений, сообщают в региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), передает РИА Новости.

В воскресенье, 28 июня, воздух в городе Мамоново на юге региона прогрелся до плюс 36 градусов Цельсия. В рыбном порту Калининграда было еще жарче — столбики термометров показали плюс 36,2 градуса Цельсия.

«Получается, побит рекорд июня. У нас в июне за все время наблюдений с 1947 года такой температуры не было», — подчеркнули в ЦГМС. Синоптики подчеркнули, что июнь в Калининградской области никогда не считался теплым месяцем.

Ранее синоптики Росгидромета спрогнозировали, что начало июля на юге России будет прохладным и дождливым. Погода окажется холоднее климатической нормы на 1-2 градуса Цельсия.

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