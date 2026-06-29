Предсказана погода на российском юге в июле

Росгидромет: Начало июля на юге России окажется дождливым и аномально холодным

Начало июля на юге России окажется дождливым и аномально холодным. Такую погоду предсказал представитель Северо-Кавказского управления Росгидромета, пишет РИА Новости.

По прогнозам собеседника агентства, второй месяц лета на российском юге начнется с погоды, которая будет холоднее климатической нормы на 1,1-2 градуса.

«Температура в зависимости от субъекта будет варьироваться в дневные часы 24-29 градусов, местами до 32 градусов по южной половине Южного федерального округа», — уточнил представитель Росгидромета.

Первая декада июля окажется достаточно дождливой — осадки будут преобладать во второй половине дня и по вечерам. В середине и конце месяца дожди возможны при прохождении атмосферных фронтов, уточнил синоптик.

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