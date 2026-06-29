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11:52, 29 июня 2026Экономика

В Москву вернется непогода

В Москве 29 июня ожидается дождь с грозой и сильным ветром
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве в понедельник, 29 июня, местами ожидается кратковременный дождь. При грозе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы со ссылкой на синоптиков.

Горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В городе при этом будет тепло: как ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура воздуха будет держаться на уровне плюс 20-25 градусов Цельсия.

Атмосферное давление немного понизится и достигнет 747 миллиметров ртутного столба. В отсутствие грозы ожидается ветер северной четверти, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Жара вернется в Москву в четверг, 2 июля — ожидается, что воздух прогреется до плюс 30 градусов.

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