Москвичей предупредили о дожде

Синоптик Тишковец: 29 июня в Москве ожидаются 25-градусное тепло и дождь

В понедельник, 29 июня, в Москве ожидаются 25-градусное тепло и дождь. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В целом погода в Москве и области будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня есть вероятность локальных осадков. «Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду», — добавил синоптик.

Днем воздух в столице прогреется до плюс 20-25 градусов Цельсия. При этом атмосферное давление немного понизится и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителям столицы пообещали, что 30-градусная жара вернется в город в первых числах июля. При этом в центре и отдельных районах области температура может подняться еще выше, благодаря чему показатели вернутся к климатической норме и даже ее обгонят на пару градусов, спрогнозировала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.