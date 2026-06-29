Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:48, 29 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили о дожде

Синоптик Тишковец: 29 июня в Москве ожидаются 25-градусное тепло и дождь
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В понедельник, 29 июня, в Москве ожидаются 25-градусное тепло и дождь. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В целом погода в Москве и области будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня есть вероятность локальных осадков. «Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду», — добавил синоптик.

Днем воздух в столице прогреется до плюс 20-25 градусов Цельсия. При этом атмосферное давление немного понизится и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителям столицы пообещали, что 30-градусная жара вернется в город в первых числах июля. При этом в центре и отдельных районах области температура может подняться еще выше, благодаря чему показатели вернутся к климатической норме и даже ее обгонят на пару градусов, спрогнозировала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Очереди на заправках есть». Путин собрал совещание по снабжению топливом и прокомментировал ситуацию с бензином

    19-летняя актриса из популярного сериала попала в смертельное ДТП

    Мадуро по-библейски обратился к венесуэльцам

    В Германии оценили Евросоюз как посредника на Украине

    Москвичей предупредили о дожде

    На Западе предрекли критическое решение украинских властей

    Россияне стали реже покупать подержанные машины

    На Западе оценили боевой потенциал Як-130М

    Московского педиатра приговорили к миллионному штрафу

    Минобороны сделало заявление о массированной ночной атаке ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok