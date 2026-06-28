Москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары

Синоптик Позднякова: 30-градусная жара вернется в Москву на следующей неделе

Следующая неделя принесет в Москву 30-градусную жару. Своим прогнозом с изданием RT поделилась главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Самым прохладным днем в текущей волне похолодания будет понедельник, 29 июня. В первый рабочий день ожидаются кратковременные дожди, а столбики термометров будут держаться на уровне плюс 22-24 градусов. С каждым днем воздух будет прогреваться, и уже к 1-3 июля температура приблизится к отметке плюс 30 градусов, обещает синоптик. При этом в центре и отдельных районах области температура может подняться еще выше, благодаря чему показатели вернутся к климатической норме и даже ее обгонят на пару градусов.

Однако надолго жаркая погода не установится, и температура вновь опустится до климатической нормы. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, уже в первую пятидневку июля в Москве может посвежеть до плюс 21 градуса.