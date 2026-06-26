Синоптик Ильин: 30-градусная жара накроет Москву на следующей неделе

На следующей неделе Москву накроет 30-градусная жара. Об этом предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с НСН.

По словам метеоролога, период холода в столице завершается — в выходные, 27 и 28 июня, погода начнет перестраиваться. В субботу воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, а в воскресенье — до плюс 23-25 градусов Цельсия.

«Следующая неделя ознаменуется жаркой погодой без осадков. Достаточно солнечно будет, и максимальное значение температуры будет достигать плюс 25-30 градусов», — рассказал Ильин.

Однако во второй половине недели снова похолодает — 1 июля ожидается приближение холодного атмосферного фронта. В четверг, 2 июля, воздух не прогреется выше отметок в плюс 21-26 градусов Цельсия.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что 3 июля на Москву обрушится месячная норма осадков.