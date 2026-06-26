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12:17, 26 июня 2026Экономика

Месячная норма осадков обрушится на Москву за сутки

Синоптик Тишковец: 3 июля на Москву может обрушиться месячная норма осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В следующую пятницу, 3 июля, на Москву может за сутки обрушиться месячная норма осадков. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

По прогнозам синоптика, в первые дни июля в городе потеплеет до плюс 26-31 градуса. Однако жара окажется недолгой.

«Третьего числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом, сильными грозовыми ливнями — за сутки может вылиться до 65 миллиметров, или три четверти месячной нормы, — и понижением дневной температуры до плюс 19 — плюс 24», — предсказал Тишковец.

По предварительным оценкам, весь июль погода в Центральной России будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса. При этом обильных осадков метеоролог не ожидает.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что 30-градусная жара вернется в Москву в первую пятидневку июля.

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