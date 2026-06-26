Москвичам назвали срок возвращения 30-градусной жары

Синоптик Позднякова: 30-градусная жара вернется в Москву в первую пятидневку июля

В первую пятидневку июля воздух в Москве может прогреться до плюс 28-30 градусов Цельсия. Такой срок возвращения жары в столицу назвала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

При этом до конца июня температура воздуха в городе не поднимется до отметки плюс 30 градусов, уточнила синоптик. «В конце первой пятидневки июля температура воздуха в Москве может подняться до плюс 28 — плюс 30 градусов», — спрогнозировала Позднякова.

Ранее синоптики Гидрометцентра России предсказали, что к выходным, 27 и 28 июня, температура в Москве вернется к климатической норме.

Постепенное повышение температуры обеспечит сочетание северо-западных потоков с приближением высотной фронтальной зоны с запада. В начале следующей недели показания термометров снова увеличатся и превысят норму на 2-3 градуса Цельсия, рассказали метеорологи.